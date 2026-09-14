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Kanpur News: राष्ट्रीय टीम के लिए 55 साइकिलिस्टों ने दिखाई रफ्तार

Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 02:06 AM IST
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55 cyclists showcased their speed for the national team.
कानपुर। राष्ट्रीय साइकिलिंग प्रतियोगिता के लिए उत्तर प्रदेश के राज्य माउंटेन बाइक और ट्रैक साइकिलिंग ट्रायल रविवार को ट्रांस गंगा सिटी में हुए। यहां विभिन्न जिलों से करीब 55 खिलाड़ियों ने प्रतिभा, दमखम और रफ्तार दिखाई।
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उत्तर प्रदेश पुलिस के खिलाड़ियों के साथ प्रयागराज, कानपुर, चित्रकूट, मुरादाबाद, कानपुर देहात, मिर्जापुर, नोएडा, आगरा, मेरठ, सहारनपुर और अयोध्या के साइकिलिस्ट ने हिस्सा लिया। खिलाड़ियों ने ट्रैक साइकिलिंग की विभिन्न स्पर्धाओं में शानदार प्रदर्शन किया। शुभारंभ कानपुर ओलंपिक संघ के महासचिव व अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी रजत आदित्य दीक्षित और सीएसजेएम विश्वविद्यालय के डॉ. आरपी सिंह ने किया। संघ के अनुसार राष्ट्रीय टीम की घोषणा जल्द की जाएगी। उत्तर प्रदेश साइकिलिंग संघ के महासचिव आरके गुप्ता, साइकिलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की ओर से नियुक्त अवधेश कुमार विश्वकर्मा, ब्रजेश शुक्ला, कोच किरण कुमार पाल, नदीम अहमद आदि सदस्य मौजूद रहे।
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