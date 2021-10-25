Kanpur News: आसरा आवास में ठिकाना बनाए 41 गैर आवंटी, सर्वे में चिन्हित

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अकबरपुर में रूरा मार्ग किनारे आसरा आवास कॉलोनी है। यहां फ्लैटेड कुल 888 आवास हैं। इसमें से 480 आवास आवंटन पात्रता जांच के बाद जरूरतमंदों को बीते कुछ सालों में दिए गए हैं। आवंटन वाले आवास नगर निकाय प्रशासन के अधिकार क्षेत्र में हैं। आवंटन वाले इन आवासों में गैर आवंटियों के ठिकाना बना लेने की जानकारी वहां रहने वाले लोगों से ही मिली। इसके बाद नगर निकाय बोर्ड की बैठक में यह मुद्दा उठा।सर्व सम्मति से तय किया गया कि कॉलोनी का सर्वे कराया जाए और गैर आवंटियों को चिह्नित किया गया। यह प्रस्ताव बोर्ड में पारित किया गया। इसके बाद सर्वे शुरू कराया गया। अब तक हुए सर्वे में 41 गैर आवंटियों के ठिकाना बनाने की बात सामने आई है। कॉलोनी के इन आवासों को चिह्नित कर लिया गया है। अब जल्द ही कब्जेदारों को कॉलोनी से हटाने की प्रक्रिया की जाएगी। इसकी तैयारी नगर निकाय प्रशासन की ओर से की जा रही है।................बयान....आसरा कॉलोनी में आवासों को पात्रता के आधार पर आवंटित किया गया है। यहां आवंटी ही रह सकते हैं। आवास किराए पर या फिर किसी बाहरी को रहने के लिए नहीं दिया जा सकता है। सर्वे में गैर आवंटियों के आवंटित कॉलोनी के आवासों में रहने की पुष्टि हुई है। अब इन परिवारों को बाहर का रास्ता दिखाया जाएगा। - आशीष कुमार, ईओ अकबरपुर।.................चोरी की घटनाएं बढ़ने पर लोगों ने जताया विरोधआसरा कॉलोनी परिसर में बाउंड्रीवॉल नहीं है। इसकी वजह से यहां बेरोकटोक लोगों की आवाजाही होती है। 448 आवास अधूरे होने की वजह से अभी आवंटित नहीं हो सके हैं। हालात ये हैं कि इन अधूरे आवासों में भी बाहरी लोगों ने डेरा डाल दिया है। इधर, कार्यदायी संस्था सीएंडडीएस इस ओर अनदेखी किए हैं। अधूरे आवासों को पूरा कराने के लिए सीएंडडीएस करीब दो करोड़ रुपये की मांग शासन से कर रहा है। हालांकि शासन की ओर से इस मांग पर कोई निर्णय नहीं हो सका है। इधर कार्यदायी संस्था अधूरे आवासों को पूरा नहीं करा रहा है, ऐसे में कई आवासों का प्लास्टर गिरने लगा है तो खिड़की-दरवाजे क्षतिग्रस्त हो गए हैं। इसी हालात वाले आवासों में बाहरी लोगों ने कब्जा कर लिया है। परिसर में चोरी आदि की घटनाएं बढ़ी तो आवंटियों ने बाहरियों के कॉलोनी में ठिकाना बनाने का विरोध किया। इसके बाद यह मुद्दा नगर निकाय बोर्ड में उठा। ईओ आशीष कुमार ने बताया कि अधूरे आवास सीएंडडीएस के अधीन हैं। नगर निकाय को केवल 440 आवास हैंडओवर हुए हैं।