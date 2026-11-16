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Kanpur News: भाजपा किसान मोर्चा की 38 सदस्यीय क्षेत्रीय टीम घोषित

Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 16 Nov 2026 02:08 AM IST
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38-member regional team of BJP Kisan Morcha announced
कानपुर। भाजपा किसान मोर्चा के कानपुर-बुंदेलखंड क्षेत्र की नई कार्यकारिणी रविवार देर रात घोषित की गई। मोर्चा के क्षेत्रीय अध्यक्ष बाल मुकुंद शुक्ला ने पदाधिकारियों की सूची जारी की। कार्यकारिणी में 17 जिलों के कार्यकर्ताओं को शामिल करते हुए संगठन के 38 पदाधिकारियों को अलग-अलग जिम्मेदारियां सौंपी गई है।
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नई टीम में हेमचंद्र राजपूत, महेंद्र सिंह तोमर, रमाकांत राजपूत, अतुल दीक्षित, भूपेंद्र सिंह, राजन सिंह चौहान, सतीश शुक्ला, हर्ष प्रताप सिंह और अवधेश शर्मा को क्षेत्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया है। रामू निरंजन और प्रतिपाल सिंह को क्षेत्रीय महामंत्री की जिम्मेदारी मिली है।
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वहीं, सर्वेश यादव, राजीव त्रिपाठी, अभिषेक सिंह, अजय प्रताप सिंह, जितेंद्र पांडेय, सागर दुबे, सूरज मिश्रा, निर्जेश मिश्रा, सतेंद्र सिंह और धीरेंद्र सिंह को क्षेत्रीय मंत्री बनाया गया है।
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रामसागर चतुर्वेदी को क्षेत्रीय कार्यालय मंत्री तथा आशीष गुप्ता और अंकुर शुक्ला को सह कार्यालय मंत्री नियुक्त किया गया है। रवि सिंह क्षेत्रीय मीडिया संयोजक होंगे जबकि कृपाशंकर शाह और उमाशंकर राजपूत को सह मीडिया संयोजक बनाया गया है।
आईटी विभाग में अखिलेश सिंह को क्षेत्रीय संयोजक तथा अंशुल बाजपेई और दिलीप शिवहरे को सह संयोजक की जिम्मेदारी दी गई है। क्षेत्रीय कार्यसमिति सदस्य के रूप में वीर नारायण राजपूत, रामकृष्ण गुर्जर, संतोष मिश्रा, अमरदीप मिश्रा, मनोज दुबे, उपेंद्र सिंह, राजेश कुमार गुप्ता और सुरेश कुमार को शामिल किया गया है।


गांवों और किसानों के बीच बढ़ेगी सक्रियता
भाजपा के क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी अनूप अवस्थी के अनुसार नई कार्यकारिणी के सामने किसानों के बीच संगठन की गतिविधियां बढ़ाने की जिम्मेदारी होगी। किसानों की समस्याओं को उठाने के साथ केंद्र और प्रदेश सरकार की किसान कल्याणकारी योजनाओं को पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाने पर जोर रहेगा।
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