Kanpur News: समूह की 35 महिलाएं करेंगी ब्यूटीपार्लर का कारोबार, मिलेगा प्रशिक्षण

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ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत जनपद में दस हजार से अधिक स्वयं सहायता समूह संचालित हैं। इनसे जुड़ी एक लाख से अधिक महिलाएं खुद का कारोबार कर आत्मनिर्भरता की राह पर आगे बढ़ रही हैं। एनआरएलएम विभाग जनपद के पात्र गृहस्थी व अंत्योदय कार्ड धारक परिवार की तीन लाख से अधिक महिलाओं को समूह से जोड़कर उनके कौशल के अनुसार प्रशिक्षित कर कारोबार शुरू करने के लिए प्रेरित कर रहा है।ऐसी 35 महिलाओं ने ब्यूटीपार्लर का काम करने की इच्छा जाहिर की है, जिन्हें सितंबर के अंतिम सप्ताह से आरसेटी (ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान) से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा। आरसेटी प्रशिक्षक निखिल मिश्रा ने बताया कि अलग-अलग समूह की 35 महिलाओं ने ब्यूटीशियन कोर्स करने के लिए आवेदन किए हैं। इन्हें 21 दिवसीय प्रशिक्षण दिया जाएगा।कोर्स पूरा होने पर कारोबार शुरू करने के लिए सीसीएल के तहत 1.5 लाख रुपये व जो बड़े स्तर पर काम करना चाहेंगी उन्हें सीएम युवा उद्यम योजना के तहत पांच लाख रुपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। निदेशक मयंक कटियार ने बताया कि 35 महिलाओं से ब्यूटीशियन कोर्स के लिए आवेदन आए हैं। जिन्हें जल्द ही ट्रेनर से प्रशिक्षण दिलाया जाएगा।