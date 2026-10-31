Kanpur News: दिवाली पर जगमगाएंगे 33 बाजार, मिलेगी हर सुविधा

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नगर आयुक्त ने सभी छह जोन को पत्र जारी किया है। इसके तहत चयनित 33 बाजारों में 190 वॉट की लाइटें लगाने, तिरंगा झालर, फुटपाथ की टूटफूट सहीं करने, गड्ढे भरने और सड़क बनाने जैसे कार्य किए जाएंगे। साथ ही साफ-सफाई, चूना व कीटनाशक छिड़काव के काम भी होंगे। जाम से निजात के लिए अतिक्रमण भी हटाया जाएगा।इसके लिए शुक्रवार से ही कार्य शुरू कराना था लेकिन बारिश की वजह से इसे रविवार तक टाल दिया गया। अब सोमवार से नगर निगम के सभी संबंधित विभाग अपने-अपने स्तर पर इन बाजारों में युद्धस्तर पर कार्य शुरू करेंगे। नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने बताया कि कार्यों की मॉनिटरिंग की जिम्मेदारी भी दी गई है, ताकि कोई लापरवाही न बरत सके।इंसेटये बाजार संवारे जाएंगेसिविल लाइंस मुख्य स्थल, बिरहाना रोड, एक्सप्रेस रोड हूलागंज, कलक्टरगंज, मेस्टन रोड शिवाला, परेड, नवीन मार्केट, जनरलगंज, श्याम नगर चौकी के पास, हरजिंदर नगर चौराहा, एसआईटी ग्राउंड, वीआईपी रोड, लाल बंगला, आवास विकास परिषद, आयुर्वेदिक मैदान किदवई नगर, बारादेवी चौराहा, मोतीझील, सीसामऊ बाजार पीरोड, दबौली, गोविंदनगर, गुमटी नंबर-5, चावला मार्केट, विद्यार्थी मार्केट, बर्रा, रावतपुर, शास्त्री नगर, विजय नगर, मसवानपुर, कल्यानपुर मार्केट आदि।