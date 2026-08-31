कानपुर में तालाब में डूबने से 32 वर्षीय मजदूर की मौत, परिवार में कोहराम

बेटे की मौत से मां और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल

कल्लू छह भाइयों में से एक था। उसके भाई शब्बीर की कई वर्ष पहले मौत हो चुकी है। परिवार में मां कलिमुन के अलावा भाई अनवर, मुन्नवर, तौफीक और मौसीम हैं। कल्लू की मौत की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। मां और भाइयों का रो-रोकर बुरा हाल है।