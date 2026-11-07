Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kanpur News ›   185 passengers found travelling without tickets in the train, fined Rs 1.52 lakh

Kanpur News: ट्रेन में बिना टिकट सफर करते मिले 185 यात्री, 1.52 लाख का जुर्माना वसूला

Sat, 07 Nov 2026 01:25 AM IST
कानपुर ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर
संवाद न्यूज एजेंसी, कानपुर Updated Sat, 07 Nov 2026 01:25 AM IST
विज्ञापन
185 passengers found travelling without tickets in the train, fined Rs 1.52 lakh
कानपुर देहात। पुखरायां रेलवे स्टेशन पर शुक्रवार को बिना टिकट व अनियमित यात्रियों के खिलाफ एम्बुश चेक अभियान चलाया गया। स्टेशन पर चेकिंग के दौरान टीटीई (यात्रा टिकट परीक्षक) ने 185 को बिना टिकट व अनियमित टिकट होने पर पकड़ा। उनसे 1.52 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन

उत्तर मध्य रेलवे झांसी मंडल के जनसंपर्क अधिकारी मनोज कुमार सिंह ने बताया कि मंडल रेल प्रबंधक अनिरुद्ध कुमार के निर्देश पर अभियान चलाया जा रहा है। इस दौरान स्टेशन से गुजरने वाली सभी गाड़ियों से पुखरायां स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों के टिकटों की जांच की गई। सघन जांच के चलते बिना टिकट किसी भी व्यक्ति को स्टेशन परिसर में प्रवेश या फिर बाहर निकलने नहीं दिया गया।
विज्ञापन

गाड़ी संख्या 11109 लखनऊ जंक्शन इंटरसिटी एक्सप्रेस, 20104 मुंबई एलटीटी एसएफ एक्सप्रेस, 12511 राप्तीसागर एक्सप्रेस, 11124 बरौनी-ग्वालियर मेल सहित नौ गाड़ियों में जांच की गई। विशेष रूप से सभी ट्रेनों के महिला एवं दिव्यांग कोचों की भी जांच की गई। जांच में कुल 185 बिना टिकट, अनियमित यात्रा करने वाले व गंदगी फैलाने वाले यात्रियों के विरुद्ध कार्रवाई करते हुए 1,52,135 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
विज्ञापन
विज्ञापन

अचानक टिकट की चेकिंग होते देख बिना टिकट यात्रा करने वालों में हड़कंप मच गया। स्टेशन की टिकट खिड़की पर टिकट लेने वालों की भारी भीड़ देखने को मिली। यहां मुख्य टिकट निरीक्षक एमएल मीणा, ज्ञान सिंह, नीरज वर्मा, उप मुख्य टिकट निरीक्षक महेंद्र सिंह पटेल, अभिषेक जगधारी सहित आठ स्टाफ मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed