Kanpur News: बारिश में 18 कच्चे घर ढहे, शिवली में मासूम की मौत, चार घायल

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जसापुरवा में भिक्कू लाल राजपूत का कच्चा घर है। रक्षाबंधन पर कन्नौज के तिर्वा कनौली पट्टी से बेटी शिखा पत्नी शिवांश सात माह की बेटी शानवी के साथ आई थीं। वहीं, कहिंजरी रसूलाबाद से दूसरी बेटी कांति की 17 वर्षीय बेटी शगुन पुत्री रामबाबू आई थी। सभी कच्चे घर में लेटे थे। मंगलवार सुबह लगभग छह बजे बारिश के दौरान कच्चे घर की छत ढह गई। भिक्कू लाल (75), उनकी पत्नी सोमवती (75), पुत्री शिखा (30), नातिन शानवी (सात माह) और शगुन (17) मलबे में दब गए।तेज आवाज सुनकर पहुंचे आसपास के लोगों ने कड़ी मशक्कत कर सभी को मलबे से निकाला और सीएचसी शिवली ले गए। वहां डॉक्टर ने शानवी को मृत घोषित कर दिया गया। हालात नाजुक होने पर सोमवती को कानपुर हैलट रेफर कर दिया गया। कोतवाल अमरेंद्र बहादुर सिंह ने बताया कि मासूम बालिका का शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। इधर जानकारी पर राज्यमंत्री प्रतिभा शुक्ला और एसडीएम प्रतिभा मिश्रा जसापुरवा गांव पहुंचें। राज्यमंत्री ने एसडीएम को आवश्यक निर्देश दिए। राज्यमंत्री ने बताया कि पीड़ित परिवार की हर संभव मदद की जाएगी।..................फोटो- 14 निनायां में घर गिरने के बाद मलबा हटाते गृहस्वामी। संवादफोटो- 20 डेरापुर के भड़ावल में बारिश के दौरान ढही कच्ची छत व मलबे में दबा गृहस्थी का सामान। संवादअकबरपुर तहसील क्षेत्र में 16 कच्चे घर ढहेकानपुर देहात/सरवनखेड़ा। लगातार हो रही बारिश के चलते सोमवार रात अकबरपुर तहसील क्षेत्र में घर गिरी की 16 घटनाएं हुई जबकि अन्य तहसीलों में और चार कच्चे घर ढह गए। अकबरपुर तहसील के सेरुआ टप्पा सैंथा में बड़कन, श्रीमती, महावीर, अमर, उदयभान, राजेंद्र, भौजीलाल, विरजू प्रजापति, कुलदीप, राजू, विमला व पवन पांडेय के कच्चे घर आंशिक तौर पर ढह गए। वहीं, निनाया गांव में अभिषेक सक्सेना का कच्चा घर ढह गया। अभिषेक ने बताया कि पत्नी प्रमिला व बेटे अर्थव के साथ रक्षाबंधन पर मायके गई थीं। सोमवार की रात वह उसकी मां कमला देवी, बहन पूजा बाहर बरामदे में सो रहे थे। रात डेढ़ बजे के करीब बारिश के दौरान कच्ची छत ढह गई। इसी प्रकार रूरा के कारी-कलवारी में शैलेंद्र कुमार, अनुज व गुड्डी देवी की कच्ची छत गिर गई। गनीमत रही कि घटना के समय परिवार के लोग बाहर बरामदे में थे। इधर डेरापुर तहसील तहसील के भड़ावल गांव में भूरी देवी पत्नी विशंभर के कच्चे घर की छत ढह गई। भूरी ने बताया कि पूर्व में बरामदा क्षतिग्रस्त हो गया था तो गृहस्थी का सामान कमरे में रख दिया था। वह पड़ोस के टिनशेड में लेटी थी। भोर में कच्ची छत ढह गई। लेखपाल वर्षा सिंह ने नुकसान का आकलन किया। तहसीलदार देशराज भारती ने बताया कि जांच कराकर नियमानुसार आर्थिक मदद दी जाएगी।...............................बिजली गिरने से घर के बाहर बंधी भैंस मरीरसूलाबाद। क्षेत्र के मल्लाहन पुरवा में सोमवार रात बारिश के दौरान बिजली गिरने से रामकुमार उर्फ पप्पू की घर के बाहर बंधी भैंस चपेट में आ गई। बिजली की गरज-चमक पर रामकुमार बाहर नहीं निकले। करीब एक घंटे बाद वह उठकर बाहर आए तो भैंस मरी मिली। रामकुमार ने बताया कि लेखपाल को सूचना दी। तहसीलदार पंकज उपाध्याय ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट व लेखपाल की रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। (संवाद)