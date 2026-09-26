Kanpur News: 157 घंटे के विशेष सफाई अभियान की शुरुआत, महापौर ने लगाई झाड़ू

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कानपुर। दिनभर हुई बारिश के बीच शुक्रवार को सेवा संकल्प अभियान के तहत नगर निगम के 157 घंटे के अनवरत विशेष सफाई अभियान की शुरुआत हुई। महापौर प्रमिला पांडेय और नगर आयुक्त अर्पित उपाध्याय ने शाम करीब साढ़े चार बजे बगिया क्रॉसिंग से अभियान का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने खुद झाड़ू लगाकर सफाई कर्मियों का उत्साहवर्धन किया। जोन-6 में बगिया क्रॉसिंग से मामा तालाब तक मुख्य मार्ग पर नालियों और सड़क की सफाई के साथ कूड़ा उठान कराया गया। अभियान में करीब 50 सफाई कर्मी जुटे। सफाई कार्य के लिए एक बॉबकैट, चार टाटा एस, एक जीसीबी और दो कूड़ा डंपर वाहनों का इस्तेमाल किया गया। नगर आयुक्त ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सफाई कर्मियों की सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाए और उन्हें आवश्यक सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराए जाएं। उन्होंने एकत्र कूड़े के समुचित उठान, परिवहन और निस्तारण की व्यवस्था सुनिश्चित करने को भी कहा। अभियान की शुरुआत जोनल स्वच्छता अधिकारी विजय शंकर शुक्ला के नेतृत्व में हुई। अभियान का समापन गांधी जयंती पर दो अक्तूबर को मोतीझील में होगा। (संवाद)