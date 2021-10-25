Kanpur News: रोजगार मेले में 13 कंपनियों ने लिया हिस्सा, 734 का चयन

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मेले का शुभारंभ विधायक पूनम संखवार ने दीप प्रज्वलित कर किया। कहा कि ऐसे रोजगार मेले युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने और उन्हें अपनी योग्यता के अनुसार निजी क्षेत्र में बेहतर अवसर दिलाने में अहम भूमिका निभाते हैं। उन्होंने केंद्र और प्रदेश सरकार की जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी देते हुए युवाओं को इस अवसर का लाभ उठाने और समाज के विकास में योगदान देने के लिए प्रेरित किया।जिला सेवायोजन अधिकारी विपिन कुमार यादव ने बताया कि कंपनियों के प्रतिनिधियों ने अभ्यर्थियों की शैक्षिक योग्यता और कौशल के आधार पर उनका साक्षात्कार लिया। स्थानीय स्तर पर रोजगार के द्वार खोलने वाले इस आयोजन की सफलता से युवाओं में खासा उत्साह नजर आया। रोजगार मेले को सफल बनाने में राम किशोर सोनकर, पुनीत तिवारी, आकाश, अजय और रिशू समेत सेवायोजन कार्यालय के कर्मचारियों का विशेष सहयोग रहा। यहां ईओ कुल कमल सिंह, बीईओ अजब सिंह व महाविद्यालय की प्राचार्या डॉ. शैलजा मिश्रा व अन्य मौजूद रहे।