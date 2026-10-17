Kanpur News: नशा तस्करी के 12 मामले पकड़े

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कानपुर। ट्रेनों में मादक पदार्थों की तस्करी रोकने के लिए रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने ऑपरेशन नारकोस के तहत कार्रवाई तेज कर दी है। जनवरी से सितंबर 2026 तक कानपुर में तस्करी के 12 मामले पकड़े गए। इन मामलों में कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई और कितने मादक पदार्थ बरामद हुए, इसका अलग से ब्योरा जारी नहीं किया गया है। इनमें गांजा और अन्य नशीले पदार्थ शामिल हैं। मंडल के कुल मामलों में सबसे ज्यादा 12 मामले कानपुर में दर्ज किए गए। संवाद