कानपुर: चोरी के शक में 10 साल की बच्ची से बंद कमरे में बर्बरता, डर के साये में जी रही मासूम, रिपोर्ट दर्ज
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, कानपुर Published by: Shikha Pandey Updated Sun, 04 Oct 2026 07:28 PM IST
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कानपुर के चकेरी में चोरी के शक ने 10 साल की कक्षा पांच की छात्रा को ऐसा डर दिया कि अब वह घर से बाहर निकलने तक से सहम रही है। कोयला नगर चौकी क्षेत्र में आरोप है कि मोहल्ले में रहने वाली एक किशोरी छात्रा को अपने घर बुलाकर ले गई। इसके बाद चोरी का आरोप लगाकर उसे कमरे में बंद कर किशोरी, उसकी मौसी, मकान मालकिन और एक अज्ञात महिला ने बर्बरता की। छात्रा की मां की तहरीर पर पुलिस ने एक नाबालिग समेत तीन नामजद और एक अज्ञात के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की है। उसकी मां ने शाम 5:15 बजे आपबीती बताई।
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