हादसे से उजड़ा परिवार: मौरंग लदे डंपर से कुचलकर बाइक सवार की मौत, बेटी गंभीर रूप से घायल

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सांडी थाना क्षेत्र के धाधामऊ निवासीी उमेश कुशवाहा (50) खेती करते थे। उनकी बेटी शिवानी (21) की दाढ़ में दर्द था। उमेश रविवार दोपहर बाद बेटी को लेकर दवा दिलाने अपनी ससुराल बघौली थाना क्षेत्र के कैरमेर गांव बाइक से जा रहे थे। उन्नाव कटरा मार्ग पर बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र में गंगा एक्सप्रेस-वे के अंडरपास के निकट दुर्गागंज के सामने पीछे से आए डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को रौंद दिया। दोनों ही गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर दोनों को एंबुलेंस से सीएचसी ले जाया गया। यहां उमेश को मृत घोषित कर दिया गया, जबकि शिवानी काे मेडिकल काॅलेज रेफर किया गया है। मृतक के परिवार में पत्नी ऊषा देवी, तीन पुत्र और पांच पुत्रियां हैं। कोतवाल विजय कुमार ने बताया कि डंपर पुलिस के कब्जे में है। चालक की तलाश की जा रही है। परिजनों से शिकायत लेकर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।

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उन्नाव कटरा मार्ग पर रविवार दोपहर बाद मौरंग भरे डंपर ने बाइक सवार पिता पुत्री को दुर्गागंज के पास रौंद दिया। घटना में पिता की मौत हो गई, जबकि बेटी को गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया है। घटना के बाद चालक डंपर छोड़कर मौके से भाग गए।