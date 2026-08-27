Kannauj News: संदिग्ध हालात में युवक की मौत, हत्या का आरोप

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सदर कोतवाली के बलारपुर गांव निवासी नरेंद्र कटियार उर्फ कल्लू (35) घर से रात को खेतों की देखरेख के लिए निकला था। सुबह नागेश्वर मंदिर के पास नाले के निकट उसका शव मिलने से आसपास क्षेत्र में सनसनी फ़ैल गई। युवक के सर में चोट के निशान दिखाई दिए। परिजन के अनुसार चार दिन पहले नरेंद्र गांव के ही युवक को मोबाइल चार्जर बेच रहा था। उसी दौरान लेनदेन को लेकर युवक से मारपीट हो गई थी।परिजन ने झगड़ा करने वाले युवक पर हत्या का आरोप लगाया है। हालांकि, अभी तक पुलिस को तहरीर नहीं दी गई है। वहीं, घटनास्थल से करीब 100 मीटर दूर स्थित पान मसाला दुकानदार ने पुलिस को बताया कि नरेंद्र देर रात मसाला व सिगरेट लेने आया था। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है।सीओ सिटी शिल्पा वर्मा का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर युवक की मौत के कारणों की सही जानकारी हो सकेगी। पुलिस प्रकरण की सघन जांच कर रही है। जांच के बाद जो तथ्य सामने आएंगे उनके आधार पर कार्रवाई की जाएगी।