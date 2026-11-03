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Kannauj News: युवक पर लाठी-डंडों से हमला, सिर फटा

Tue, 03 Nov 2026 11:38 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 03 Nov 2026 11:38 PM IST
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Young man attacked with sticks and clubs; head split open
सिकंदरपुर। खेत में सिंचाई कर रहे युवक पर दो भाइयों ने लाठी-डंडों से हमला कर दिया। मारपीट में युवक का सिर फट गया। घायल ने कार्रवाई के लिए पुलिस से शिकायत की है।
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ग्राम सदारी नगला निवासी शिवम शर्मा मंगलवार दोपहर खेत में पानी लगा रहा था। इसी दौरान पूरा ग्राम भोज निवासी एक युवक अपने छोटे भाई के साथ वहां पहुंच गया। दोनों ने शिवम के साथ गालीगलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर लाठी-डंडों से हमला कर दिया। इससे शिवम का सिर फट गया और वह लहूलुहान हो गया। शोर सुनकर परिजन और ग्रामीणों के पहुंचने से पहले ही आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए भाग गए। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि घायल को इलाज के लिए सौ शैया अस्पताल भिजवाया है। तहरीर मिलने पर मामले की जांचकर कार्रवाई की जाएगी।
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