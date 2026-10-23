Kannauj News: पंखे का स्विच लगाते समय करंट से मजदूर की मौत
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:50 PM IST
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:50 PM IST
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छिबरामऊ (कन्नौज)। मैनपुरी जिले के थाना कुसमरा क्षेत्र के नगला वीर गांव में शुक्रवार रात को फर्राटा पंखे का स्विच लगाते समय करंट की चपेट में आने से मजदूर की मौत हो गई। हादसे के बाद परिवार में चीख-पुकार मच गई।
ग्राम नगला वीर निवासी संजीव नाथ (25) मजदूरी करते थे। रात वह फर्राटा पंखा चलाने के लिए बोर्ड में स्विच लगा रहे थे। तभी पंखे में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से संजीव गिर गए। परिजन उन्हें निजी वाहन से सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी पूजा, बेटियां खुशी और नंदिनी तथा बेटा आयुष है। पिता की अचानक मौत से तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पत्नी पूजा और अन्य परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शव का मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
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ग्राम नगला वीर निवासी संजीव नाथ (25) मजदूरी करते थे। रात वह फर्राटा पंखा चलाने के लिए बोर्ड में स्विच लगा रहे थे। तभी पंखे में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से संजीव गिर गए। परिजन उन्हें निजी वाहन से सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।
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चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी पूजा, बेटियां खुशी और नंदिनी तथा बेटा आयुष है। पिता की अचानक मौत से तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पत्नी पूजा और अन्य परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शव का मोर्चरी में रखवा दिया गया है।
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