Kannauj News: पंखे का स्विच लगाते समय करंट से मजदूर की मौत

विज्ञापन

ग्राम नगला वीर निवासी संजीव नाथ (25) मजदूरी करते थे। रात वह फर्राटा पंखा चलाने के लिए बोर्ड में स्विच लगा रहे थे। तभी पंखे में करंट उतर आया और वह उसकी चपेट में आ गए। करंट लगने से संजीव गिर गए। परिजन उन्हें निजी वाहन से सौ शैया संयुक्त चिकित्सालय लेकर आए लेकिन तब तक देर हो चुकी थी।चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके परिवार में पत्नी पूजा, बेटियां खुशी और नंदिनी तथा बेटा आयुष है। पिता की अचानक मौत से तीनों बच्चों के सिर से पिता का साया उठ गया। हादसे की खबर मिलते ही परिजन में चीख-पुकार मच गई। पत्नी पूजा और अन्य परिजनों का रो-रोकर हाल बेहाल है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शव का मोर्चरी में रखवा दिया गया है।