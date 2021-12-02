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Kannauj News: हत्यारोपी पति को भेजा जेल, बेटे से पिटवाने से था नाराज

Sat, 24 Oct 2026 12:05 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 24 Oct 2026 12:05 AM IST
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Husband accused of murder sent to jail; he was angry over being beaten by his son.
इंदरगढ़। क्षेत्र के लाख गांव में बेटे से पिटवाने से नाराज पति ने गुरुवार को लाठी से पीटकर पत्नी की हत्या कर दी। पुलिस ने शुक्रवार को हत्यारोपी पति को न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया।
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ग्राम लाख निवासी राधा देवी (53) का शव सुबह खेत में खून से लथपथ पड़ा मिला था। बेटे कोमल ने पिता रामवीर के खिलाफ हत्या की प्राथमिकी दर्ज कराई थी। पुलिस ने पूरे मामले की जांच पड़ताल की और साक्ष्य एकत्र किए। पुलिस ने पति को गिरफ्तार कर लिया। घटना के दिन का रामवीर का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वह पत्नी के बेटे से पिटवाने की बात कह रहे हैं।
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वहीं, पुलिस के अनुसार हत्यारोपी पत्नी पर शक करता था, जिसके चलते उसने खेत में पत्नी की लाठी से पीट कर हत्या कर दी थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद हत्यारोपी को कोर्ट में पेश किया। थानाध्यक्ष विनोद कुमार ने बताया कि आरोपी को जेल भेज दिया गया। हत्यारोपी से पूछताछ के बाद पुलिस ने खेत में तलाशी शुरू कर थी। हत्यारोपी की निशानदेही पर खून से सनी लाठी और शर्ट बरामद की थी।
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