Kannauj News: बस में महिला से टप्पेबाजी, 10 लाख के जेवर व 50 हजार रुपये पार

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क्षेत्र के चटुरवापुर गांव निवासी नीरज देवी रक्षाबंधन पर भाई को राखी बांधने मायके आई थीं। रविवार को मायके से ससुराल छिबरामऊ जाने के लिए पटेल नगर तिराहा पहुंची थीं। आरोप है कि प्राइवेट बस में चढ़ने के दौरान भीड़ का फायदा उठाकर टप्पेबाजों ने पर्स से 10 लाख के सोने-चांदी के जेवर और 50 हजार रुपये की नकदी पार कर दी। बस में बैठने के बाद महिला ने जब पर्स देखा तो जेवरात व नकदी गायब देखकर होश उड़ गए और चीख पुकार मचाने लगी।महिला ने घटना की जानकारी परिजनों और पुलिस को दी। सूचना मिलते ही इंदरगढ़ पुलिस मौके पर पहुंची और घटना की जानकारी जुटाई। पुलिस ने आसपास लगे सीसीटीवी की फुटेज खंगालना शुरू कर दिया है। पुलिस टप्पेबाजों की पहचान करने के प्रयास में जुटी हुई है। थाना प्रभारी विनोद कुमार कश्यप ने बताया कि महिला के साथ टप्पेबाजी की जांच की जा रही है। आसपास के सीसीटीवी फुटेज देखी जा रही हैं। तहरीर मिलने पर प्राथमिकी दर्ज कर जल्द ही घटना का खुलासा करने का प्रयास किया जा रहा है।इनसेटमहिला का आरोप, चालक ने नहीं रोकी बसनीरज देवी ने आरोप लगाया कि जेवर और नकदी पार होने की जानकारी पर चालक से बस रोकने को कहा, लेकिन चालक ने बस नहीं रोकी। इसके बाद उन्होंने भाई को कॉल किया। भाई ने बाइक से बस का पीछा किया और बस के आगे बाइक लगाकर बस को रुकवाया।