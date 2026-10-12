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Kannauj News: महिला की मौत, ससुरालीजनों पर हत्या का आरोप

Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:01 AM IST
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Woman dies; in-laws accused of murder.
ठठिया। महिला की शनिवार रात को मौत हो गई। भाई ने पति समेत ससुरालीजनों पर विवाद के दौरान दुपट्टे से गला घोंटकर हत्या करने का आरोप लगाया है। भाई ने रविवार को पुलिस को लिखित तहरीर देकर आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की मांग की है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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ठठिया के ग्राम मौजा सत्तार निवासी कमल किशोर की पत्नी किरन (40) की रात मौत हो गई। घटना की जानकारी पर सदर क्षेत्र के मकरंदनगर निवासी भाई दिलीप ग्राम मौजा सत्तार पहुंचे। भाई ने बताया कि बहन किरन की शादी वर्ष 2010 में कमल किशोर के साथ की थी। आरोप है कि रात 12 बजे किरन का पति कमल किशोर, सास सीमा देवी, देवर अभिनव और परिवार के अन्य सदस्यों वीरू व हर्षित से विवाद हो गया।
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कहासुनी के बाद बहन की पिटाई की और ससुराल पक्ष के लोगों ने घर में छप्पर के पाइप से दुपट्टा बांधकर किरन के गले में फंदा डाल दिया। आरोप है कि दुपट्टे से गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ साक्ष्य एकत्र किए। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि शव का पोस्टमार्टम कराया गया है। रिपोर्ट अैर तहरीर के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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