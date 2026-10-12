फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Video of filth in general ward toilet goes viral; toilet locked.

Kannauj News: जनरल वार्ड के शौचालय में गंदगी का वीडियो वायरल, लगाया ताला

Mon, 12 Oct 2026 12:14 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 12 Oct 2026 12:14 AM IST
विज्ञापन
Video of filth in general ward toilet goes viral; toilet locked.
तिर्वा। राजकीय मेडिकल कॉलेज में मरीजों को बेहतर इलाज मुहैया कराने के दावों के बीच बुनियादी सुविधाओं की बदहाली सामने आ रही है। जनरल वार्ड के शौचालय में गंदगी और जलभराव का वीडियो सोशल मीडिया पर रविवार को वायरल होने के बाद व्यवस्था सुधारने के बजाय शौचालय में ताला लगा दिया गया। इसके चलते लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है और पुरुषों को महिला शौचालय का इस्तेमाल करना पड़ रहा है।
विज्ञापन


तीन दिन पहले जनरल वार्ड में भर्ती एक मरीज के तीमारदार ने शौचालय में फैली गंदगी और जलभराव का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। वीडियो वायरल होने के बाद मेडिकल प्रशासन की जानकारी में मामला आया तो शौचालय की सफाई, जलनिकासी और मरम्मत कराकर उसे दोबारा उपयोग के योग्य बनाने के बजाय ताला लगा दिया गया। नतीजतन, शौचालय की सुविधा से वंचित लोगों को दूसरे विकल्प तलाशने पड़ रहे हैं। सीएमएस डॉ. दिलीप सिंह ने बताया कि शौचालय मरम्मत का कार्य चल रहा है। ओपीडी स्थित शौचालय को ठीक कराया जा रहा है। जल्द ही सभी शौचालयों को दुरुस्त कराया जाएगा।
विज्ञापन


एक शौचालय नहीं, पूरे परिसर की व्यवस्था पर सवाल
मेडिकल कॉलेज में शौचालयों की बदहाली किसी एक स्थान तक सीमित नहीं बताई जा रही है। परिसर के कई शौचालयों की हालत जर्जर होने और साफ-सफाई की व्यवस्था पर सवाल उठने से मरीजों और तीमारदारों की परेशानी बढ़ रही है। अस्पताल में भर्ती मरीजों के लिए स्वच्छ शौचालय, नियमित सफाई, पानी की उपलब्धता और सुचारु जलनिकासी जैसी सुविधाएं बुनियादी जरूरत हैं। इनके अभाव में मरीजों को इलाज के दौरान अतिरिक्त परेशानियों का सामना करना पड़ता है।
विज्ञापन
विज्ञापन


इनसेट
इलाज के साथ मूलभूत सुविधाएं देना भी जिम्मेदारी
मेडिकल कॉलेज में दूरदराज के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में मरीज इलाज के लिए पहुंचते हैं। ऐसे में अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी केवल इलाज उपलब्ध कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि स्वच्छ और सुरक्षित वातावरण बनाए रखना भी उतना ही जरूरी है। शौचालय में गंदगी की शिकायत सामने आने के बाद उसे बंद कर देना व्यवस्था सुधारने का स्थायी विकल्प नहीं हो सकता।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed