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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Woman beaten and subjected to attempted rape after intruder enters her home.Woman beaten and subjected to attempted rape after intruder enters her home.

Kannauj News: घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म की कोशिश, पीटा

Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:36 PM IST
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Woman beaten and subjected to attempted rape after intruder enters her home.Woman beaten and subjected to attempted rape after intruder enters her home.
प्रेमपुर। महिला ने गांव के दो युवकाें पर मारपीट करने व दुष्कर्म का प्रयास करने का गंभीर आरोप लगाया है। महिला की तहरीर पर पुलिस ने शुक्रवार को मामले की जांच शुरू कर दी है।
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क्षेत्र के एक गांव निवासी महिला ने बताया कि 29 सितंबर की सुबह 11 बजे पति टिनशेड में मवेशी बांध रहे थे। तभी गांव के दो लोग आए और गालीगलौज करते हुए मवेशी बांधने से रोक दिया। विरोध करने पर दोनों वहां से चले गए। कुछ देर बाद दोनों आरोपी लाठी-डंडे, कुल्हाड़ी और तमंचा लेकर घर पहुंचे और टिनशेड गिराते हुए मारपीट शुरू कर दी। पति जान बचाकर घर के अंदर पहुंचे तो यह लोग दरवाजे में धक्का देकर घर में घुसकर पति के साथ मारपीट करने लगे।
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बेटे के साथ वह बीचबचाव करने पहुंची तो आरोपियों ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और कपड़े फाड़कर दुष्कर्म की कोशिश की। शोर सुनकर पड़ोसी बचाने पहुंचे तो उनके साथ भी मारपीट कर दी। इसके बाद आरोपी ने कुल्हाड़ी लहराते हुए पूरे परिवार को जिंदा जलाने की धमकी देते हुए चले गए। पीड़िता ने कार्रवाई के लिए पुलिस को तहरीर दी है। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि शिकायत के आधार पर प्रकरण की जांच की जा रही है। सत्यता मिलने पर प्राथमिकी दर्ज की जाएगी।
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