Kannauj News: चित्रकला में आराध्या, भाषण में हर्ष अव्वल
कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 11:49 PM IST
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गुरसहायगंज। सराय प्रयाग स्थित विमला देवी बृजमोहन सिंह इंटर कॉलेज में चित्रकला एवं भाषण प्रतियोगिता हुई। भाषण प्रतियोगिता में हर्ष यादव ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। चित्रकला प्रतियोगिता में आराध्या सिंह ने प्रथम तथा प्रियंका ने द्वितीय स्थान हासिल किया। इस दौरान सेवा पखवाड़ा के तहत विद्यालय परिसर में स्वच्छता अभियान भी चलाया गया। विद्यार्थियों ने अभियान में उत्साहपूर्वक भाग लेकर स्वच्छता के प्रति जागरूकता का संदेश दिया।
कार्यक्रम का आयोजन मेरा भारत ब्लॉक वालंटियर विकास कुमार, गोल्डी, आदित्य एवं पलक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार के सहयोग से कराया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। वहीं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। इस अवसर पर रोहित कटियार, कैलाश चंद्र, दलपत सिंह, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।
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कार्यक्रम का आयोजन मेरा भारत ब्लॉक वालंटियर विकास कुमार, गोल्डी, आदित्य एवं पलक ने विद्यालय के प्रधानाचार्य सुरेश कुमार के सहयोग से कराया। प्रतियोगिताओं में विद्यार्थियों ने बढ़-चढ़कर प्रतिभाग किया। चित्रकला प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने अपनी रचनात्मक प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए विभिन्न विषयों पर आकर्षक चित्र बनाए। वहीं भाषण प्रतियोगिता में विद्यार्थियों ने स्वच्छता, सामाजिक जिम्मेदारी और राष्ट्र निर्माण जैसे विषयों पर अपने विचार व्यक्त किए। आयोजकों ने कहा कि इस प्रकार की प्रतियोगिताओं से विद्यार्थियों में आत्मविश्वास, रचनात्मक सोच और सामाजिक जिम्मेदारी की भावना विकसित होती है। इस अवसर पर रोहित कटियार, कैलाश चंद्र, दलपत सिंह, सुनील कुमार आदि मौजूद रहे।
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