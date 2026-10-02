Kannauj News: चार दिन से रतनपुर फीडर की बत्ती गुल

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किसानों का कहना है कि पहले ही अधिक बारिश से फसलों को काफी नुकसान हो चुका है। अब बिजली आपूर्ति ठप होने से जो फसल बची है, वह भी सिंचाई के अभाव में सूखने की कगार पर पहुंच गई है। किसानों के अनुसार 100 बीघा धनिया और 40 बीघा धान की फसल प्रभावित हो रही है। एसडीओ संजय कुमार ने बताया कि पांच केवीए का ट्रांसफार्मर फुंक गया है। इसकी जानकारी उच्चाधिकारियों को दे दी गई है।उन्होंने बताया कि दो दिन में नया ट्रांसफार्मर आने की उम्मीद है, जिसके बाद विद्युत आपूर्ति बहाल कर दी जाएगी। किसान बड़े लला दुबे, ददुआ शुक्ला, मंतोष शुक्ला, सोनू, विनोद राठौड़, महेश शाक्य आदि जल्द आपूर्ति बहाल कराने की मांग की है।