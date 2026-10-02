Kannauj News: दानेश्वर धाम मंदिर से चोरी हुए 70 घंटे बरामद, दो गिरफ्तार

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ग्राम भुलभुलियापुर निवासी तुलसीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात चोरों ने पेड़ पर बंधे 75 से 80 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। सुबह मंदिर परिसर में पहुंचने पर घंटों के गायब होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और गुरुवार रात ग्राम कुसुमखोर के रामपुर निवासी भूरा, कानपुर नगर के थाना अरौल के ग्राम हिलालपुर निवासी मुनेश को गिरफ्तार किया। विज्ञापन

थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि घटना में तीन आरोपी शामिल थे। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 घंटे बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा। ग्राम भुलभुलियापुर निवासी तुलसीराम ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि बुधवार रात चोरों ने पेड़ पर बंधे 75 से 80 पीतल के घंटे चोरी कर लिए। सुबह मंदिर परिसर में पहुंचने पर घंटों के गायब होने की जानकारी हुई, जिसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू की और गुरुवार रात ग्राम कुसुमखोर के रामपुर निवासी भूरा, कानपुर नगर के थाना अरौल के ग्राम हिलालपुर निवासी मुनेश को गिरफ्तार किया।थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि घटना में तीन आरोपी शामिल थे। दो आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके कब्जे से 70 घंटे बरामद कर लिए गए हैं, जबकि एक आरोपी फरार है। उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम प्रयास कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार कर लिया जाएगा।

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ठठिया। ग्राम भुलभुलियापुर के बाहर ईशन नदी के किनारे स्थित प्राचीन दानेश्वर धाम मंदिर परिसर में बुधवार रात चोरों ने पीपल के पेड़ पर बंधे 75 से 80 पीतल के घंटे चोरी हो गए थे। गुरुवार सुबह होने पर मंदिर से जुड़े लोगों और ग्रामीणों में रोष फैल गया। पुलिस ने चोरी की प्राथमिकी दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया और 70 पीतल के घंटे बरामद किए।