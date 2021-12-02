बाल काटने पर बवाल : धमकियों से सहमा बाजार
कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:08 AM IST
Updated Wed, 23 Sep 2026 12:08 AM IST
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सौरिख/सकरावा। सकरावा के मोहद्दीनगर में बाल काटने को लेकर शुरू हुआ विवाद अब थमने के बजाय लगातार गहराता जा रहा है। 20 सितंबर को वाल्मीकि समाज के लोगों ने भीम आर्मी के जिलाध्यक्ष सूरज सिंह के नेतृत्व में थाने पहुंचकर नाई समाज पर भेदभाव और अपमान के आरोप लगाए थे। विवाद बढ़ा तो सोमवार को सीओ मयंक मिश्रा की मौजूदगी में थाना परिसर में दोनों पक्षों को आमने-सामने बैठाकर समझौते और आपसी सौहार्द की कोशिश की गई। बैठक खत्म होते ही हालात दोबारा बिगड़ गए।
सविता समाज के दुकानदारों ने मंगलवार को अपनी दुकानों पर ताले डाल दिए। देखते ही देखते बाजार में कई दुकानें बंद हो गईं। विवाद के बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और गरमा दिया। सविता समाज के लोगों ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और गांव से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों का आरोप है कि वे बाल काटते हैं इसके बाद भी दबाव बनाया जाता है और काम से इनकार करने पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। ऐसे में उनके सामने काम करें तो परेशानी और काम न करें तो भी कार्रवाई का डर जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
दुकानदारों ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर बाल कटवाते थे। इसी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए। ताकि विवाद को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दुकानें बंद रहने से सविता समाज के दुकानदारों की आमदनी रुक गई है। उनका कहना था कि यही दुकानें परिवार चलाने का मुख्य जरिया हैं। यदि विवाद का जल्द समाधान नहीं हुआ तो परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा जाएगा। थाना प्रभारी भागमल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठाकर वार्ता की जा रही है। मामले को पूर्ववत स्थिति में लाने को हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
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सविता समाज के दुकानदारों ने मंगलवार को अपनी दुकानों पर ताले डाल दिए। देखते ही देखते बाजार में कई दुकानें बंद हो गईं। विवाद के बीच सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो ने मामले को और गरमा दिया। सविता समाज के लोगों ने वायरल वीडियो में आरोप लगाया कि उन्हें झूठे मुकदमों में फंसाने और गांव से निकालने की धमकियां दी जा रही हैं। दुकानदारों का आरोप है कि वे बाल काटते हैं इसके बाद भी दबाव बनाया जाता है और काम से इनकार करने पर कार्रवाई की धमकी दी जाती है। ऐसे में उनके सामने काम करें तो परेशानी और काम न करें तो भी कार्रवाई का डर जैसी स्थिति पैदा हो गई है।
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दुकानदारों ने पुरानी व्यवस्था बहाल करने की मांग की है। उनका कहना है कि पहले एक गांव के लोग दूसरे गांव में जाकर बाल कटवाते थे। इसी व्यवस्था को दोबारा लागू किया जाए। ताकि विवाद को आगे बढ़ने से रोका जा सके। दुकानें बंद रहने से सविता समाज के दुकानदारों की आमदनी रुक गई है। उनका कहना था कि यही दुकानें परिवार चलाने का मुख्य जरिया हैं। यदि विवाद का जल्द समाधान नहीं हुआ तो परिवारों के सामने आर्थिक संकट गहरा जाएगा। थाना प्रभारी भागमल सिंह ने बताया कि दोनों पक्षों को बैठाकर वार्ता की जा रही है। मामले को पूर्ववत स्थिति में लाने को हर संभव प्रयास किया जा रहा है।
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