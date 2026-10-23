‘नौकरी करना सिखा देंगे’: कन्नौज में पुलिसकर्मी से भिड़े भाजपा नेता, मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा; देखें वीडियो

'नौकरी करना सिखा देंगे'

प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित भाजपा नेता मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने चुनावी नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। नियम का पालन कराने पर नेताजी भड़क गए और तैश में आकर पुलिसकर्मी को धमकाने लगे। उन्होंने रौब दिखाते हुए कहा कि नौकरी करना सिखा देंगे।