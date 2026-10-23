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‘नौकरी करना सिखा देंगे’: कन्नौज में पुलिसकर्मी से भिड़े भाजपा नेता, मतदान केंद्र पर हुआ हंगामा; देखें वीडियो

Fri, 23 Oct 2026 08:59 PM IST
विकास कुमार माई सिटी रिपोर्टर, कन्नौज
माई सिटी रिपोर्टर, कन्नौज Published by: विकास कुमार Updated Fri, 23 Oct 2026 08:59 PM IST
सार

इस तीखी बहस और हंगामे के चलते मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विवाद बढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।

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भाजपा नेता ने पुलिस कर्मी को धमकाया - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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उत्तर प्रदेश में स्नातक और शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के मतदान के दौरान कन्नौज सदर ब्लॉक में जमकर हंगामा देखने को मिला। मतदान केंद्र के भीतर मोबाइल फोन लेकर जाने से रोके जाने पर एक भाजपा नेता और पुलिसकर्मी के बीच तीखी नोकझोंक हो गई, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

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'नौकरी करना सिखा देंगे'
प्राप्त जानकारी के अनुसार, संबंधित भाजपा नेता मोबाइल फोन लेकर मतदान केंद्र के भीतर प्रवेश करने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मी ने चुनावी नियमों का हवाला देते हुए उन्हें अंदर जाने से रोक दिया। नियम का पालन कराने पर नेताजी भड़क गए और तैश में आकर पुलिसकर्मी को धमकाने लगे। उन्होंने रौब दिखाते हुए कहा कि नौकरी करना सिखा देंगे।

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अफरा-तफरी का माहौल
इस तीखी बहस और हंगामे के चलते मतदान केंद्र के बाहर अफरा-तफरी का माहौल बन गया। विवाद बढ़ने की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंचे वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति को संभाला और बीच-बचाव कर मामले को शांत कराया।

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धमकाने का वीडियो वायरल
फिलहाल, इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें नेताजी पुलिसकर्मी को धौंस देते नजर आ रहे हैं। हालांकि, इस वायरल वीडियो की प्रामाणिकता की पुष्टि अमर उजाला संवाद नहीं करता है।

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