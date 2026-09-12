Kannauj News: वाहन की टक्कर से बाइक सवार दो युवक घायल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:58 PM IST
Updated Sat, 12 Sep 2026 11:58 PM IST
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गुरसहायगंज। वाहन की टक्कर से शनिवार को बाइक सवार दो युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। राहगीरों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने दोनों घायलों को इलाज के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। हालत गंभीर होने पर चिकित्सकों ने प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया।
कोतवाली क्षेत्र की चौकी नौरंगपुर के गांव मधवापुर निवासी विमलेश (55) और रजनेश (50) शाम साढ़े पांच बजे बाइक से लालपुर सब्जी खरीदने जा रहे थे। रास्ते में वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की मदद से दोनों घायलों को शाम करीब साढ़े सात बजे सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक इलाज किया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया गया। पुलिस वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।
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कोतवाली क्षेत्र की चौकी नौरंगपुर के गांव मधवापुर निवासी विमलेश (55) और रजनेश (50) शाम साढ़े पांच बजे बाइक से लालपुर सब्जी खरीदने जा रहे थे। रास्ते में वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। हादसे में दोनों बाइक सवार सड़क पर गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गए।
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घटना के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। राहगीरों ने घटना की जानकारी पुलिस को दी। पुलिस की मदद से दोनों घायलों को शाम करीब साढ़े सात बजे सीएचसी में भर्ती कराया गया। यहां चिकित्सकों ने दोनों का प्राथमिक इलाज किया। हालत गंभीर देखते हुए उन्हें बेहतर उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया गया। पुलिस वाहन और उसके चालक की तलाश में जुटी है।
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