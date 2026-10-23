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Kannauj News: रोडवेज बस में ट्रक ने मारी टक्कर, यात्री घायल

Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Fri, 23 Oct 2026 11:58 PM IST
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Truck collides with roadways bus; passengers injured
सिकंदरपुर। नेशनल हाईवे स्थित बाईपास पर शुक्रवार शाम सात बजे दिल्ली से कानपुर जा रही बड़ौत डिपो की बस में पीछे से आ रहे ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बस में सवार एक यात्री गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल को पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से सौ शैया अस्पताल में भर्ती कराया।
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बड़ौत डिपो की बस दिल्ली से सवारियां लेकर कानपुर जा रही थी। बस चालक सनोज निवासी गोईला ने बताया कि शाम सात बजे सिकंदरपुर बाईपास पर सवारियों को उतारने के लिए बस सड़क किनारे रोकी थी। इसी दौरान पीछे से आ रहे ट्रक ने बस में पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर लगने से बस की पिछली सीट पर बैठा जितेंद्र कुमार निवासी देवीपुर जनपद उन्नाव गंभीर रूप से घायल हो गया।
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हादसे के बाद मौके पर अफरा-तफरी मच गई। पुलिस ने ग्रामीणों की मदद से एंबुलेंस बुलवाई और घायल को सौ शैया अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उसका इलाज शुरू कर दिया। कोतवाल कपिल दुबे ने बताया कि तहरीर मिलने पर जांच कर कार्रवाई की जाएगी।
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