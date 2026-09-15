Kannauj News: आज का कार्यक्रम

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तापमान



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न्यूनतम : 26.00



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सूर्योदय: 05:51

सूर्यास्त: 06:11

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आज का पूर्वानुमान

आसमान में बादल छाए रहने व गरज के साथ बारिश की संभावना है।

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टीकाकरण

छिबरामऊ : नगर के सभी एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं व बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

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तालग्राम : एएनएम सेंटरों पर गर्भवती महिलाओं और बच्चों का टीकाकरण सुबह 10 बजे से।

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संध्या आरती

गुरसहायगंज : नगर सहित क्षेत्र में गणेश महोत्सव पर संध्या आरती शाम 07 बजे से।

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जलालाबाद : कस्बा स्थिति मां मंशा देवी मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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ठठिया : कस्बा के खेड़ा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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ठठिया: जनेरी में भोले बाबा मंदिर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला कटरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला ठेकेदार गली सरायमीरा में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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कन्नौज : मोहल्ला मकरंदनगर में श्री गणेश की आरती के बाद भजन संध्या शाम 07 बजे से।

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छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान में बांके बिहारी मंदिर में गणेश पंडाल में सांस्कृतिक कार्यक्रम शाम 07 बजे से।

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आरती व भजन संध्या

तालग्राम : मोहल्ला गिर्री कुआं बाबा पकड़िया वाले सेवा धाम मंदिर में श्रीगणेश महोत्सव पर आरती के बाद भजन संध्या शाम 08 बजे से।

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मानीमऊ : मियांगंज गांव के रामलीला मैदान में श्रीगणेश महोत्सव पर आरती के बाद भजन संध्या शाम 08 बजे से।

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आज का कार्यक्रम