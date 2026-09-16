Kannauj News: मां के सामने युवती से अश्लील हरकत, तेजाब डालने की धमकी

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तहरीर में युवती ने बताया कि मूल रूप से कानपुर देहात के अमराहट थाना क्षेत्र के एक गांव की निवासी है। वर्तमान में वह इटावा के बकेवर थाना क्षेत्र में रहती है। उसका ननिहाल अजीतमल क्षेत्र में है। पुलिस को बताया कि बीते छह सितंबर की शाम करीब सात बजे वह अपनी मां के साथ बाबरपुर हाईवे पर पिता का इंतजार कर रही थी। इसी दौरान बिना नंबर प्लेट की बाइक पर सवार तीन युवक वहां पहुंचे। आरोप है कि बाइक रोकने के बाद तीनों युवक उतरकर उसके पास आए और हाथ पकड़कर अश्लील हरकतें करने लगे।युवती का कहना है कि आरोपितों ने उसकी मां के सामने अभद्रता करते हुए धमकी दी। साथ ही चेहरे पर तेजाब डालकर कुरूप करने और सोशल मीडिया पर एआई की मदद से आपत्तिजनक रील्स बनाकर वायरल करने की धमकी भी दी। युवती का कहना है कि कुछ मोबाइल नंबरों से उसे और उसके परिवार के सदस्यों को आए दिन जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। तहरीर में प्रतापपुर गांव के अभिषेक कुमार, अंशु और अनुराग को नामजद किया गया है। थाना प्रभारी विनोद कुमार ने बताया कि अभिषेक कुमार को गिरफ्तार कर लिया।