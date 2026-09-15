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Kannauj News: छात्रा रहस्यमय ढंग से विद्यालय से लापता

Tue, 15 Sep 2026 11:46 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Tue, 15 Sep 2026 11:46 PM IST
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Schoolgirl goes missing from school under mysterious circumstances.
छिबरामऊ। कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय से कक्षा छह की एक छात्रा अचानक लापता हो गई। विद्यालय प्रशासन को तब इसकी भनक लग पाई जब छात्रा की मां ने मोबाइल कर बेटी से बात कराने को कहा। इसके बाद विद्यालय प्रशासन मामले को दबाकर छात्रा की खोजबीन में जुटा रहा। छात्रा के सकुशल घर पहुंचने की जानकारी होने पर विद्यालय प्रशासन ने रात में कोतवाली पहुंचकर सूचना दी। हालांकि, छात्रा के विद्यालय से लापता होने के कारणों को स्पष्ट नहीं किया गया।
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वार्डन अरुणा शुक्ला ने बताया कि छात्रा गुरसहायगंज कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली है और उसके पिता फर्रुखाबाद में रहकर मजदूरी करते हैं। जुलाई में ही उसका एडमिशन हुआ था। उन्होंने बताया कि छात्रा दोपहर 2.15 बजे तक विद्यालय परिसर में ही मौजूद थी। दोपहर 2.30 बजे जब छात्रा की मां ने मोबाइल कर बेटी से बात कराने को कहा। तब छानबीन की गई पर वह विद्यालय में नहीं मिली। गुपचुप ढंग से विद्यालय से अचानक लापता हुई छात्रा की तलाश में विद्यालय प्रशासन जुटा रहा।
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छात्रा के सकुशल घर पर पहुंचने की जानकारी होने के बाद रात साढ़े आठ बजे जिला समन्वयक (बालिका शिक्षा) रोहित तिवारी, एबीएसए आनंद द्विवेदी व वार्डन अरुणा शुक्ला मामले को लेकर कोतवाली पहुंचे। हालांकि, बाद में यह दावा किया गया कि छात्रा सुरक्षित अपने घर पहुंच गई है और परिजनों से बात भी हो चुकी है पर जिम्मेदार अधिकारी छात्रा के अचानक लापता होने के वास्तविक कारणों की स्पष्ट जानकारी देने से बचता नजर आया।
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अन्य चर्चाएं और पुलिस की कार्रवाई
कोतवाली में मौजूद कुछ लोगों के बीच इस बात की चर्चा भी गर्म रही कि विद्यालय में छात्राओं के साथ कथित तौर पर गलत व्यवहार किया जाता है, जिसके चलते इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। वहीं, कोतवाल कपिल दुबे ने जानकारी देते हुए बताया कि पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए जांच शुरू कर दी है। जांच में जो भी तथ्य और सच्चाई सामने आएगा। उसी के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

वर्जन
छात्रा का इसी वर्ष कक्षा छह में प्रवेश हुआ है। वह बिना बताए स्कूल से निकलकर घर पहुंच गई। छात्रा स्कूल से कैसे निकली और इसकी जानकारी विद्यालय प्रबंधन को क्यों नहीं हो पाई, इस लापरवाही को लेकर जांच कराई जा रही है।
- आशुतोष मोहन अग्निहोत्री, डीएम
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