Kannauj News: श्रीरामलीला कमेटी के टीटू बने महामंत्री

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छिबरामऊ। नगर की ऐतिहासिक श्री रामलीला कमेटी में महोत्सव के आयोजन से पहले शनिवार को फेरबदल हुआ है। कमेटी के निवर्तमान महामंत्री राजू राठौर ने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। अध्यक्ष डॉ. अंकित तिवारी ने तत्काल प्रभाव से इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। साथ ही, टीटू अग्निहोत्री को कमेटी का नया महामंत्री और बब्बा यादव को कार्यवाहक महामंत्री की जिम्मेदारी सौंपी गई है। रामलीला मैदान में हुई कमेटी की बैठक में नए पदाधिकारियों की घोषणा कर दी गई। इस मौके पर ब्रह्मानंद दीक्षित, पप्पू गुप्ता, अनिल मिश्रा, विजय चौहान, प्रतीक त्रिपाठी आदि रहे।