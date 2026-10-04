Kannauj News: फंदे पर लटकता मिला महिला का शव

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ग्राम रूरा निवासी सानिया बेगम (35) का शाम को घर की छत के कुंडे में दुपट्टे से शव लटका मिला। 10 साल की बेटी कुलसुम ने घटना की जानकारी निस्तौली निवासी मामा सिराज अहमद को दी और वह परिजन के साथ मौके पर पहुंचे। सूचना पर पुलिस भी घटनास्थल पर पहुंच गई। बेटी ने आरोप लगाया कि पिता अक्सर मां के साथ मारपीट करते थे। दिन में पिता ने मां को पीटा और फंदे पर लटका दिया। भाईसिराज अहमद ने बताया कि सानिया की शादी वर्ष 2012 में कायम खान के साथ की थी। शादी में सामर्थ्य के अनुसार दान-दहेज दिया था। इसके बावजूद ससुराल पक्ष के लोग संतुष्ट नहीं थे और दहेज को लेकर बहन के साथ मारपीट की जाती थी। थाना प्रभारी संजीव कुमार ने बताया कि घटनास्थल की जांच की गई है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा।बीमारी के चलते हुई थी पहली पत्नी की मौतकायम खान की पहले वर्ष 2010 में बन्नो से शादी हुई थी। बीमारी के चलते पहली पत्नी की मौत हो गई थी। इसके बाद कायम खान ने सानिया से उसके तीन बच्चे हैं। इनमें 10 वर्षीय बेटी कुलसुम, आठ वर्षीय बेटा अर्श और छह वर्षीय बेटा फैजान हैं।