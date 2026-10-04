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Kannauj News: अमेठी में संदिग्ध हालात में ट्रक चालक की मौत

Sun, 04 Oct 2026 12:19 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:19 AM IST
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Truck driver dies under suspicious circumstances in Amethi.
तालग्राम। अमेठी में ट्रक चालक की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। ट्रांसपोर्ट कंपनी ने चालक के शव को शनिवार को गांव पहुंचाया। परिजन ने हत्या की आशंका जताई है। पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद मौत का कारण स्पष्ट होने की बात कह रही है।
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ग्राम भोजापुर निवासी मुकेश कुमार (42) ट्रक चालक थे। बेटे राजकुमार ने बताया कि पिता अमेटी के ग्राम इन्हौना से ट्रक लेकर दिल्ली के लिए निकले थे। पिता ने मोबाइल पर सुबह बात भी की थी। दोपहर 12 बजे ट्रांसपोर्ट कंपनी से कॉल आया कि पिता का निधन हो गया है। अचानक पिता की मौत से परिजन में चीख-पुकार मच गई। देर शाम को ट्रांसपोर्ट कंपनी के कर्मी शव लेकर गांव पहुंचे। बेटे का आरोप है कि पिता के शरीर पर चोटों के निशान हैं। बेटे ने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस से शव का पोस्टमार्टम कराने की मांग की। परिवार में मां सीमा और चार बहने हैं। थाना प्रभारी रंजना पांडेय ने बताया कि प्रथम दृष्टया ट्रक चालक की मौत हार्ट अटैक से होना प्रतीत हो रहा है। शव का पोस्टमार्टम कराया जाएगा, जिसके बाद मौत का कारण स्पष्ट हो सकेगा। (संवाद)
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