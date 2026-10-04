Kannauj News: मतदाता सूची में नाम जोड़ने का मौका

उप जिला निर्वाचन अधिकारी देवेंद्र सिंह ने बताया कि मुख्य निर्वाचन अधिकारी के निर्देश पर निरंतर पुनरीक्षण-2026 के तहत मतदाता सूची में ईपी रेशियो और जेंडर रेशियो बढ़ाने का कार्य चल रहा है। उन्होंने बताया कि अभियान में अर्ह युवा, छूटे हुए मतदाता, प्रथम बार मतदाता बनने वाले, बेघर, दिव्यांग और महिला मतदाताओं को जोड़ने पर विशेष जोर दिया जा रहा है, ताकि कोई पात्र नागरिक मतदान के अधिकार से वंचित न रहे।उन्होंने कहा कि हर पात्र नागरिक का पंजीकरण किया जा रहा है। यदि किसी पात्र का नाम विधानसभा निर्वाचक नामावली में नहीं है, तो वह फॉर्म-छह भरकर बीएलओ को दे सकता है या भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर सकता है। उन्होंने सभी पात्र नागरिकों से लोकतंत्र में भागीदारी के लिए नाम दर्ज कराने और दूसरों को प्रेरित करने की अपील की।