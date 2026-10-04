Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:17 AM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 12:17 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 24.00
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सूर्योदय: 06:02
सूर्यास्त: 05:56
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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सत्संग
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
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छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
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कबड्डी प्रतियोगिता
ठठिया : क्षेत्र के बसावनपुरवा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा सायं 04 बजे से।
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भंडारा
छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान स्थित बांके बिहारी मंदिर में भंडारा सायं 04:30 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
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आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
सत्संग
तालग्राम : अमोलर बरियापुरवा स्थित एनएस पब्लिक स्कूल में राधास्वामी अनुयाइयों का सत्संग सुबह 09:30 बजे से।
छिबरामऊ : पूर्वी बाईपास स्थित संत निरंकारी आश्रम में सत्संग सुबह 10 बजे से।
कबड्डी प्रतियोगिता
ठठिया : क्षेत्र के बसावनपुरवा गांव में कबड्डी प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला
कन्नौज : जिले के सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर मुख्यमंत्री जन आरोग्य मेला सुबह 10 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा सायं 04 बजे से।
भंडारा
छिबरामऊ : मोहल्ला दीक्षितान स्थित बांके बिहारी मंदिर में भंडारा सायं 04:30 बजे से।
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