Kannauj News: वाहन की टक्कर से एक ही बाइक पर सवार तीन दोस्त घायल

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एटा जिले के आगरा रोड स्थित मोहल्ला अंबेडकर नगर निवासी सूरज (19), शिवम (18) और रितिक (17) आपस में दोस्त हैं। तीनों युवक सोमवार को बाइक से लखनऊ स्थित आंबेडकर पार्क घूमने गए थे। लखनऊ से कानपुर पहुंचे और एक परिचित के यहां कुछ समय बिताया। देर रात तीनों युवक बाइक से एटा के लिए रवाना हुए। अलीगढ़-कानपुर हाईवे पर मिरगांवा मोड़ के पास किसी वाहन ने उनकी बाइक में टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि बाइक सवार तीनों युवक सड़क पर गिर पड़े और गंभीर रूप से घायल हो गए।हादसे के बाद आसपास के लोगों ने घायलों की मदद की और उन्हें इलाज के लिए सीएचसी पहुंचाया। अस्पताल में चिकित्सकों ने तीनों का प्राथमिक उपचार किया। इस दौरान सूरज और शिवम की हालत गंभीर होने पर उन्हें बेहतर उपचार के लिए राजकीय मेडिकल कॉलेज तिर्वा रेफर कर दिया गया, जबकि रितिक का उपचार सीएचसी में किया गया। घटना के बाद चालक वाहन लेकर मौके से फरार हो गया। कोतवाल ध्यानेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि घटना की जानकारी नहीं है। तहरीर मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।