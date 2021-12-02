Kannauj News: जाल में फंसा मिला लापता बुजुर्ग का कंकाल

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परिजनों ने बताया कि ग्राम नौरंगपुर निवासी रामबिलास (75) मानसिक रूप से बीमार थे। वह बिना बताए घर से चले जाते थे। छह अक्तूबर की सुबह भी बिना बताए घर से चले गए थे। इसके बाद उनका पता नहीं चला। परिजन ने आसपास के गांवों, रिश्तेदारों और परिचितों के यहां काफी खोजबीन की पर सुराग नहीं मिला। धीरे-धीरे परिजनों की चिंता बढ़ती गई। खोजबीन के दौरान परिजनों को पता चला कि तालाब में मछली पकड़ने वाले जाल में कंकाल फंसा है।सूचना पर परिजन व चौकी पुलिस मौके पर पहुंचे। तालाब के पास पहुंचने पर जाल में फंसे कंकाल को बाहर निकाला गया। परिजनों ने पहने हुए कपड़ों से पहचान की। कपड़े देखकर परिजन फूट-फूटकर रोने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया और परिजनों से पूछताछ की। हालांकि परिजनों ने इस संबंध में कानूनी कार्रवाई करने से इन्कार कर दिया। उन्होंने पुलिस को बताया कि बुजुर्ग मानसिक रूप से अस्वस्थ थे और घर से अक्सर बिना बताए चले जाते थे, इसलिए उन्हें किसी पर शक नहीं है। पुलिस ने परिजनों की सहमति के बाद शव उन्हें सौंप दिया। इसके बाद गांव में गमगीन माहौल में बुजुर्ग का अंतिम संस्कार कर दिया गया।