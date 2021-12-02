Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   The SC/ST case turned out to be fake.

Kannauj News: फर्जी निकला एससी-एसटी का मामला

Thu, 12 Nov 2026 12:17 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Thu, 12 Nov 2026 12:17 AM IST
विज्ञापन
The SC/ST case turned out to be fake.
कन्नौज। एससी-एसटी के एक मामले में अदालत ने थाना सौरिख के नेहरू नगर निवासी ज्ञान सिंह को साक्ष्य के अभाव में बुधवार को दोषमुक्त कर दिया। अदालत ने 25,000-25,000 रुपये की जमानतों पर उसे रिहा किया। वहीं वादिनी को दी गई 75 हजार रुपये की राहत राशि वसूली के निर्देश दिए। अदालत के इस फैसले के बाद क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है।
विज्ञापन


महिला ने पुलिस को दिए बयान में बताया कि एक सितंबर 2018 की दोपहर दो बजे वह सौरिख पीएचसी से दवा लेने गई थी। वापस आने पर सकरावा कुम्हार मंडी के पास घरेलू सामान खरीदते समय दुकानदार ज्ञान सिंह पाल ने बदनीयती से उसका हाथ पकड़ कर दुकान में खींचने लगा। आरोप था कि आरोपी ने उसके साथ छेड़छाड़ की और जातिसूचक गालियां भी दीं। शिकायत के आधार पर पुलिस ने एससी-एसटी एक्ट सहित अन्य धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर जांच की थी।
विज्ञापन

सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए अन्य साक्षियों ने छेड़छाड़ व जातिसूचक गालियां देने की बात की पुष्टि नहीं की। गवाहों के बयानों में विरोधाभास सामने आया। अदालत ने गवाहों के बयान, परिस्थितिजन्य साक्ष्यों और जांच रिपोर्ट का गहन अध्ययन किया। अदालत ने पाया कि वादिनी के आरोपों को साबित करने के लिए पर्याप्त और विश्वसनीय साक्ष्य उपलब्ध नहीं हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन

अदालत ने आदेश में कहा कि केवल आरोप लगाने से व्यक्ति को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। दोष सिद्ध करने के लिए ठोस साक्ष्य होना आवश्यक है। इस मामले में अभियोजन पक्ष आरोप साबित करने में विफल रहा। इसलिए आरोपी ज्ञान सिंह को संदेह का लाभ देते हुए दोषमुक्त किया जाता है। इसके साथ ही अदालत ने वादिनी को शासन की ओर से दी गई 75 हजार रुपये की राहत राशि की वसूली के भी निर्देश दिए। अदालत ने कहा कि जब आरोप ही साबित नहीं हुए तो दी गई राहत राशि वापस ली जाए। अदालत ने संबंधित विभाग को वसूली की कार्रवाई के लिए जिलाधिकारी को निर्देशित किया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed