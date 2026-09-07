Kannauj News: मृतक आश्रित वार्ड बॉय को 14 साल बाद मिला सरकारी देय

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मोहन सिंह सेंगर अपनी मां के निधन के बाद से ही बकाया भुगतान के लिए विभागीय कार्यालयों के चक्कर लगा रहे थे। 22 अगस्त को 14 साल से मृतक आश्रित वार्ड बॉय सरकारी देयों के लिए भटक रहा शीर्षक से इस खबर को प्रमुखता से छापा था। खबर संज्ञान में आते ही जिलाधिकारी ने स्वास्थ्य विभाग को कार्रवाई के निर्देश दिए। इसके परिणामस्वरूप बकाया भुगतान हुआ।सीएमओ ने लिपिक का कार्य देख रहे बेसिक हेल्थ वर्कर आकाश को क्षेत्र में भेजने का आदेश दिया है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तालग्राम में समीर सिद्दीकी को लिपिक के पद पर तैनात किया गया है। नोडल डिप्टी सीएमओ डॉ. इरशाद सिद्दीकी ने बताया कि वार्ड बॉय के देयों का भुगतान कर दिया गया है।