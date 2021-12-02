Kannauj News: वाराणसी के सुघर ने जम्मू के फैजल को किया चित

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इससे पहले शुभारंभ मुख्य अतिथि समाज कल्याण मंत्री स्वतंत्र प्रभार असीम अरुण ने किया। इस दौरान उन्होंने पहलवानों का उत्साहवर्धन करते हुए दंगल कमेटी को सहयोग के रूप में 11 हजार रुपये की धनराशि प्रदान की। मंत्री ने पहलवानों से परिचय प्राप्त कर उनका मनोबल बढ़ाया और बेहतर प्रदर्शन के लिए शुभकामनाएं दी। इस मौके पर ब्लॉक प्रमुख उमर्दा अजय वर्मा, कुश्ती संघ अध्यक्ष छोटू यादव, प्रमोद राजपूत, राघवेंद्र दोहरे, प्रधान राजेश त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।15 किसानों को तरोई का बीज दियाजनखत में आयोजित कृषि मेले में 15 क्षेत्रीय किसानों को तरोई का बीज वितरित किया गया। इसके अलावा किसानों को कृषि अधिकारियों द्वारा उन्नत खेती के बारे में जरूरी जानकारी दी गई। इस दौरान उप कृषि निदेशक संतोष कुमार, जिला कृषि अधिकारी संतलाल गुप्ता व अन्य मौजूद रहे।