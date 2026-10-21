भाजपा प्रत्याशियों को जिताकर राष्ट्र को मजबूत करें : प्रकाश पाल

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उन्होंने कहा कि राष्ट्र को मजबूत करने और देश के विकास को गति देने के लिए भाजपा प्रत्याशियों के पक्ष में मतदान करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि देश की एकता, अखंडता और लोकतांत्रिक व्यवस्था को बनाए रखना प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने फ्रांस, नेपाल और बांग्लादेश में हुए राजनीतिक घटनाक्रमों का उल्लेख करते हुए कहा कि देश में भी कुछ ताकतें विभिन्न मुद्दों के सहारे अराजकता फैलाने का प्रयास कर रही हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ विरोधी दल किसानों सहित विभिन्न वर्गों से जुड़े मुद्दों को लेकर देश में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं। ऐसे में मतदाताओं को सतर्क रहने और राष्ट्रहित को प्राथमिकता देने की आवश्यकता है।उन्होंने शिक्षक एवं स्नातक चुनाव में भाजपा प्रत्याशियों को अपना समर्थन देकर विजयी बनाएं। उन्होंने कहा कि मजबूत राष्ट्र के निर्माण और विकास के संकल्प को आगे बढ़ाने के लिए भाजपा प्रत्याशियों की जीत महत्वपूर्ण है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीतू तिवारी के कार्यालय पर चुनाव को लेकर चर्चा हुई और पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन में मतदान करने का आह्वान किया गया। इस दौरान पूर्व क्षेत्रीय मंत्री देवेंद्र देव, धर्मेंद्र कौशल, मुलू गुप्ता आदि मौजूद रहे।