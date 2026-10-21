फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Co-operative society employees on indefinite strike from today

Kannauj News: सहकारी समिति कर्मचारी आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर

Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:37 PM IST
विज्ञापन
Co-operative society employees on indefinite strike from today
जलालाबाद। उत्तर प्रदेश सहकारी समिति कर्मचारी संघ की अपील पर 22 अक्तूबर यानी गुरुवार से प्रदेशव्यापी अनिश्चितकालीन कलम बंद हड़ताल शुरू हो रही है। जिले की सभी सहकारी समितियों के कर्मचारी लखनऊ के ईको गार्डन में आयोजित धरना-प्रदर्शन में शामिल होंगे। मांगें पूरी न होने तक आंदोलन और आमरण अनशन जारी रखने का ऐलान किया गया है।
विज्ञापन


संघ के जिला उपाध्यक्ष अरविंद कुमार पाठक ने बताया कि हड़ताल को लेकर पूरी तैयारी है। जिले के सभी सचिव, आंकिक और सहयोगी कर्मचारी आज सुबह सात बजे निजी वाहनों से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। उन्होंने बताया कि लंबे समय से कर्मचारी अपनी जायज मांगों को लेकर शासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरन हड़ताल का रास्ता अपनाना पड़ रहा है। कर्मचारियों की प्रमुख मांगों में वेतन विसंगति दूर करना, नियमितीकरण, वेतनमान में बढ़ोतरी, सेवा सुरक्षा और मृतक आश्रित को नौकरी शामिल है।
विज्ञापन

कहा कि समितियों पर काम का बोझ लगातार बढ़ रहा है, लेकिन सुविधाओं के नाम पर कुछ नहीं मिल रहा। हड़ताल के चलते जिले की सभी साधन सहकारी समितियों पर ताला लटका रहेगा। इससे खाद-बीज वितरण, ऋण वसूली और किसानों से जुड़े अन्य कार्य ठप हो जाएंगे। त्योहारी सीजन में किसानों को परेशानी झेलनी पड़ सकती है। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार लिखित आश्वासन देकर मांगें पूरी नहीं करती, तब तक ईको गार्डन में धरना और आमरण अनशन जारी रहेगा।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed