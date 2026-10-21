फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Kannauj News ›   Nihal won gold and Ravi won silver in the competitions.

Kannauj News: प्रतियोगिताओं में निहाल ने स्वर्ण और रवि ने जीता रजत

Wed, 21 Oct 2026 11:39 PM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Wed, 21 Oct 2026 11:39 PM IST
विज्ञापन
Nihal won gold and Ravi won silver in the competitions.
तिर्वा। फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ स्थित ब्रह्मदत्त स्टेडियम में सोमवार को आयोजित प्रतियोगिताओं में तिर्वा के निहाल ने जिलास्तरीय बेंच प्रेस में स्वर्ण व रवि गिहार ने पाॅवर लिफ्टिंग पदक जीतकर कस्बे और जिले का नाम रोशन किया।
विज्ञापन


प्रतियोगिता में कानपुर, कन्नौज, फर्रुखाबाद और इटावा समेत कई जिलों के 40 खिलाड़ियों ने भाग लिया। कड़े मुकाबले के बीच तिर्वा के इंद्रानगर निवासी निहाल ने अपनी ताकत और बेहतर प्रदर्शन के दम पर स्वर्ण पदक अपने नाम किया। गोल्ड जीतने के बाद निहाल ने अपनी सफलता का श्रेय कोच बउआ वाल्मीकि को दिया।
विज्ञापन

उन्होंने कहा कि कोच के मार्गदर्शन और नियमित प्रशिक्षण की बदौलत वह इस मुकाम तक पहुंचे हैं। साथ ही कस्बे के बौद्ध नगर निवासी रवि गिहार ने 63 किलोग्राम भार में 80 किलो की पाॅवर लिफ्टिंग में दूसरा स्थान प्राप्त कर रजत पदक हासिल किया। निहाल व रवि की इस उपलब्धि से कस्बे के खेल प्रेमियों में खुशी का माहौल है। अब सभी की निगाहें आगामी राज्य स्तरीय प्रतियोगिता पर टिकी हैं।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed