Kannauj News: रेहड़ी-पटरी व्यवसायी आत्मनिर्भरता की मिसाल

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उन्होंने कहा कि रेहड़ी-पटरी व्यवसायी अपने परिश्रम और लगन के बल पर न केवल अपने परिवार का भरण-पोषण कर रहे हैं, बल्कि स्थानीय अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने के साथ आत्मनिर्भरता की मिसाल भी पेश कर रहे हैं। उनके श्रम और योगदान का सम्मान किया जाना जरूरी है। उन्होंने कहा कि केंद्र और प्रदेश सरकार रेहड़ी-पटरी व्यवसायियों के सम्मान, स्वाभिमान और कल्याण के लिए निरंतर प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही हैं। भाजपा सरकार का संकल्प है कि समाज के प्रत्येक मेहनतकश वर्ग को सम्मान, सुरक्षा और आत्मनिर्भर बनने के अवसर प्राप्त हों।चेयरमैन मनोज दुबे ने कहा कि छोटे व्यापारियों और स्वरोजगार से जुड़े लोगों को प्रोत्साहित करना आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। ऐसे प्रयासों से मेहनतकश लोगों का मनोबल बढ़ता है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। इस दौरान भाजपा जिला उपाध्यक्ष गौरव दुबे, पूर्व नगर अध्यक्ष आनंद गुप्ता, सभासद पंकज दुबे, गौरव अमर त्रिपाठी आदि मौजूद रहे।