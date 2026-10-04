Kannauj News: बिजली और राजस्व विभाग के नहीं लगे स्टाॅल
कानपुर ब्यूरो
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:45 PM IST
Updated Sun, 04 Oct 2026 11:45 PM IST
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गुरसहायगंज। सेवा संकल्प अभियान के तहत तीन से नौ अक्तूबर तक सेवा सेतु अभियान, बहुउद्देशीय सेवा शिविर, विभिन्न विभागों के स्टाल और स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है। शिविर के दूसरे दिन रविवार को भी बिजली और राजस्व विभाग की लापरवाही सामने आई। दोनों विभागों की ओर सेकोई अधिकृत कर्मचारी या प्रतिनिधि शिविर में नहीं पहुंचा।
विकासखंड तालग्राम में सेवा सेतु अभियान के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, आयुष्मान भारत, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग (एनआरएलएम, वीबीजीरामजी), पंचायती राज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग तथा बाल विकास पुष्टाहार विभाग सहित अन्य विभागों को अपने-अपने स्टाल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देनी थी। इसके अलावा बिजली और राजस्व विभाग को भी शिविर में शामिल होना था। शिविर में अधिकांश विभागों के स्टाल लगाए गए और कर्मचारियों ने पहुंचकर लोगों को विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी।
ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। वहीं बिजली और राजस्व विभाग के स्टाल नहीं लगने से संबंधित विभागों की योजनाओं और समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे लोगों को निराशा हुई। बीडीओ उमाशंकर साहू ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सेवा सेतु अभियान में शामिल होने के लिए सूचना दी गई थी।
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विकासखंड तालग्राम में सेवा सेतु अभियान के दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग, समाज कल्याण विभाग, श्रम विभाग, आयुष्मान भारत, पशुपालन विभाग, खाद्य एवं रसद विभाग, शिक्षा विभाग, ग्राम विकास विभाग (एनआरएलएम, वीबीजीरामजी), पंचायती राज विभाग, वन विभाग, कृषि विभाग तथा बाल विकास पुष्टाहार विभाग सहित अन्य विभागों को अपने-अपने स्टाल लगाकर लोगों को योजनाओं की जानकारी देनी थी। इसके अलावा बिजली और राजस्व विभाग को भी शिविर में शामिल होना था। शिविर में अधिकांश विभागों के स्टाल लगाए गए और कर्मचारियों ने पहुंचकर लोगों को विभागीय योजनाओं एवं सुविधाओं की जानकारी दी।
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ग्रामीणों ने विभिन्न योजनाओं से संबंधित जानकारी प्राप्त की और अपनी समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। वहीं बिजली और राजस्व विभाग के स्टाल नहीं लगने से संबंधित विभागों की योजनाओं और समस्याओं के समाधान के लिए पहुंचे लोगों को निराशा हुई। बीडीओ उमाशंकर साहू ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के अनुसार सभी संबंधित विभागों के प्रतिनिधियों को सेवा सेतु अभियान में शामिल होने के लिए सूचना दी गई थी।
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