Kannauj News: सिटी में आज
कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:19 AM IST
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:19 AM IST
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आज का कार्यक्रम
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 24.00
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सूर्योदय: 06:03
सूर्यास्त: 05:54
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आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
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सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
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शिव चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 08:30 बजे से।
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एथलेटिक्स प्रतियोगिता
कन्नौज : जिले की तीनों तहसीलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
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रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
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भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
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कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा सायं 04 बजे से।
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व्हाट्सएप करें
9548521713
विज्ञापन
तापमान
अधिकतम : 34.00
न्यूनतम : 24.00
सूर्योदय: 06:03
सूर्यास्त: 05:54
आज का पूर्वानुमान
आसमान में बादल छाए रहने व धूप निकलने की संभावना है।
सामूहिक तर्पण
छिबरामऊ : नगर स्थित गमा देवी मंदिर में सामूहिक तर्पण सुबह 07 बजे से।
शिव चालीसा पाठ
तालग्राम : अमोलर श्यामा श्याम मंदिर में शिव चालीसा पाठ सुबह 08:30 बजे से।
एथलेटिक्स प्रतियोगिता
कन्नौज : जिले की तीनों तहसीलों में एथलेटिक्स प्रतियोगिता सुबह 10 बजे से।
रामकथा
छिबरामऊ : नगर स्थित गंगेश्वर नाथ मंदिर में राम कथा दोपहर 01 बजे से।
भागवत कथा
छिबरामऊ : क्षेत्र के ग्राम पलिया में श्रीमद् भागवत कथा दोपहर 02 बजे से।
कन्नौज : नगर के मोहल्ला मकरंद नगर कुतलूपुर में श्रीमद् भागवत कथा सायं 04 बजे से।
व्हाट्सएप करें
9548521713