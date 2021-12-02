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Kannauj News: जेल में बंद बुजुर्ग की इलाज के दौरान मौत, मजिस्ट्रियल जांच के आदेश

Mon, 05 Oct 2026 12:24 AM IST
कानपुर ब्यूरो
Kanpur Bureau कानपुर ब्यूरो
Updated Mon, 05 Oct 2026 12:24 AM IST
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Elderly prisoner dies during treatment; magisterial inquiry ordered.
छिबरामऊ (कन्नौज)। जिला कारागार में निरुद्ध वृद्ध सजायाफ्ता बंदी की जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर में रविवार को इलाज के दौरान मौत हो गई। प्रशासन ने मामले में मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं।
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कोतवाली गुरसहायगंज के जयसिंहपुरवा निवासी सुरेश सिंह ठाकुर (76) जिला कारागार अनौगी में सजा काट रहे थे। 24 सितंबर की सुबह अचानक उनकी तबीयत बिगड़ गई। जेल चिकित्सक ने प्राथमिक जांच के बाद हालत गंभीर देखते हुए उन्हें जीएसवीएम मेडिकल कॉलेज कानपुर रेफर कर दिया। वहां इलाज के दौरान भोर में साढ़े चार बजे उनकी मृत्यु हो गई। घटना की सूचना पर जेल प्रशासन ने उच्चाधिकारियों को अवगत कराया। डीएम आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। जांच की जिम्मेदारी उप जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी को सौंपी गई है। एसडीएम ज्ञानेंद्र कुमार द्विवेदी ने बताया कि इस मामले से संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी या साक्ष्य रखने वाला व्यक्ति 12 अक्तूबर तक उनके कार्यालय में उपस्थित होकर अपना बयान दर्ज करा सकता है। जांच रिपोर्ट आने के बाद मौत के सही कारणों का पता चल सकेगा।
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