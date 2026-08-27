Kannauj News: ट्रॉमा सेंटर में सो रहे कर्मी सीएमएस कार्यालय से संबद्ध

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राज्य मंत्री ने बुधवार को जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का जायजा लिया था। इस दौरान उन्होंने बीते दिनों सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो का संज्ञान लेते हुए जांच के निर्देश दिए। मंत्री की सख्ती के बाद अस्पताल प्रशासन तुरंत हरकत में आया और जांच रिपोर्ट के आधार पर दोषी कर्मियों पर कार्रवाई की गई। मंत्री ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि अस्पताल में आने वाला हर मरीज संवेदनशील और मुकम्मल इलाज का हकदार है। मरीजों की देखभाल में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।22 अगस्त को वायरल हुआ था वीडियोसोशल मीडिया पर 22 अगस्त को एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ था। इसमें जिसमें ट्रॉमा सेंटर के इमरजेंसी वार्ड में तैनात कर्मी अपनी जिम्मेदारी भूलकर सोते हुए नजर आ रहे थे। वीडियो सामने आते ही स्वास्थ्य महकमे में हड़कंप मच गया था। खबर का संज्ञान लेकर मंत्री असीम अरुण ने तत्काल सीएमएस को निष्पक्ष जांच के आदेश सौंपे थे।