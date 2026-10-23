Kannauj News: दिल्ली में सड़क हादसे में सेल्स मैनेजर की मौत

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सूचना पर पहुंची दिल्ली पुलिस ने उन्हें तत्काल नजदीकी अस्पताल पहुंचाया। वहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौत की खबर मिलते ही परिवार में मातम छा गया और परिजन दिल्ली के लिए रवाना हो गए। गुरुवार को पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा गया। देर रात जब शव गांव पहुंचा तो पत्नी का रो-रोकर बुरा हाल हो गया और परिजनों में चीख-पुकार मच गई। श्याम के चार वर्षीय बेटे के सिर से पिता का साया उठ गया है। ग्रामीणों के अनुसार श्याम परिवार के इकलौते कमाने वाले थे। पिता की पहले ही मृत्यु हो चुकी है। शुक्रवार को गमगीन माहौल में शव का अंतिम संस्कार किया गया।

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तालग्राम। क्षेत्र के असोह गांव निवासी श्याम उर्फ छोटे श्रीवास्तव (28) दिल्ली की एक नमकीन कंपनी में सेल्स मैनेजर के पद पर कार्यरत थे, बुधवार रात दिल्ली के नरेला क्षेत्र के पास कार से जाते समय ट्रक ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि कार पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई और श्याम गंभीर रूप से घायल हो गए।